Tennis, super Paolini a Wuhan: battuta Swiatek in due set, l’Azzurra vola in semifinale

Fenomeno Paolini: a Wuhan battuta Swiatek in due set, l’Azzurra vola in semifinale. È la prima volta che la tennista italiana supera la polacca. Nel prossimo match affronterà Coco Gauff
Jasmine Paolini ha centrato l’ingresso nelle semifinali del torneo di Wuhan, ultimo Wta 1000 della stagione. La tennista azzurra, numero 8 del ranking, ha piegato nei quarti la polacca Iga Swiatek (numero 2) con il punteggio di 6-1, 6-2, in un’ora e cinque minuti di gioco. Paolini in semifinale affronterà domani la statunitense Coco Gauff (numero 3).
PAOLINI: “BELLISSIMO BATTERE SWIATEK PER LA PRIMA VOLTA”
“Sono felicissima. Finalmente sono riuscita a batterla”. Lo ha dichiarato Jasmine Paolini al termine dei quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan, dove ha battuto per la prima volta Iga Swiatek.
Domani la tennista azzurra affronterà Coco Gauff: “Contro di lei sarà difficile, lei è solida e sta giocando benissimo. Io però sono contentissima per essere arrivata in semifinale”.
(photo credit: Italian Team/X)
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)