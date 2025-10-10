Sondaggi politici: cresce la fiducia nei partiti e nei leader del centrodestra

Sondaggi politici Dire-Tecnè: cresce la fiducia nel Governo Meloni e nei leader del centrodestra. Tra i partiti Fratelli d’Italia vola oltre il 30%, giù il Pd

Cresce la fiducia nel Governo Meloni, che ora si attesta al 42,8% guadagnando lo 0,3% nell’ultima settimana e lo 0,1% rispetto a un mese fa. È quanto emerge dai nuovi sondaggi Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra l’8 e il 9 ottobre.

In calo chi dice di non avere fiducia: il dato è del 49,4%, frutto di un -0,7% nell’ultimo mese, confermato dal -0,1% nel confronto con sette giorni fa. Chi ‘non sa’ è il 7,8%, -0,2% nell’ultima settimana e +0,6% sul mese.

SALE CONSENSO LEADER CENTRODESTRA, MELONI AL 46,1% (+0,5)%

Continua a crescere il consenso di Giorgia Meloni. La premier in una settimana guadagna il +0,5% e arriva al 46,1% di valutazioni positive. La segue il ministro degli Esteri e leader di FI, Antonio Tajani, al 39,4 (+0,4). Segue il leader pentastellato Giuseppe Conte, sceso al 31,3 (-0,3) e la segretaria Pd Elly Schlein, al 28,9 (-0,2). Il leader del Carroccio Matteo Salvini recupera e sale al 27,2 (+0,2). Carlo Calenda di Azione è al 20,8 (+0,1), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs perdono entrambi lo 0,2% (sono al 15,8 e al 15,3). Chiudono Riccardo Magi al 14,3 (-0,1) e Matteo Renzi al 13,5 (-0,1).

FDI AL 30,5%, PD SCENDE AL 21,3

Rispetto a una settimana fa e al mese scorso il consenso di Fratelli d’Italia è aumentato dello 0,3% e si attesta al 30,5%. Quello di Forza Italia è aumentato rispettivamente del +0,2 e del +0,3%, salendo all’11,3. In salute anche la Lega, arrivata a quota 8,6 (+0,1%).

Nel campo dell’opposizione, rispetto a sette giorni fa il Pd scende al 21,3 (-0,1; -0,2 mese), il M5S al 12,5 (-0,3; +0,1 mese) e Avs al 6 (-0,2; -0,5 mese). Azione sale al 3,5% (+0,2 e +0,3), Italia Viva resta stabile all’a,8% e +Europa è all’1,4 (-0,1).

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)