Sbatte sui cartelloni pubblicitari: il calciatore Asamoah rischia la paralisi

Si frattura il collo sbattendo contro le barriere a bordo campo: il calciatore Asamoah rischia la paralisi. Il giocatore della nazionale togolese è stato operato

Tragico incidente per il centrocampista della nazionale togolese Samuel Asamoah, che durante una partita di campionato in Cina, si è rotto il collo dopo aver sbattuto la testa su cartellone pubblicitario situato a bordo campo. Nelle immagini che hanno fatto il giro del web, la dinamica è chiara: il 31enne, giocatore del Guangxi Pingguo, dopo aver ricevuto una spallata da un avversario, perde l’equilibrio e sbatte violentente la testa per poi finire a terra. Asamoah, ha riportato fratture al collo e danni gravi al nervo e potrebbe rischiare la paralisi. Il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirugico, e secondo quanto ha riportato il club, le sue condizioni sarebbero stabili.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)