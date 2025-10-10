Michele Ciacciofera a Building con Lettere mediterranee

Dal 29 ottobre al 20 dicembre 2025, BUILDING GALLERY presenta la mostra Lettere mediterranee dell’artista Michele Ciacciofera (Nuoro, 1969), rappresentato in Italia dalla galleria

Dal 29 ottobre al 20 dicembre 2025, BUILDING GALLERY presenta la mostra Lettere mediterranee dell’artista Michele Ciacciofera (Nuoro, 1969), rappresentato in Italia dalla galleria.

L’esposizione, secondo progetto personale che BUILDING dedica all’artista dopo Condensare l’infinito (2024), si sviluppa su tre piani espositivi della galleria e offre una panoramica completa del lavoro grafico, pittorico, scultoreo e installativo di Ciacciofera incentrato su temi storici, antropologici e politici legati al Mediterraneo, tra nuove produzioni, lavori storicizzati e riattivazioni inedite.

Memoria, miti antichi e contemporanei, archeologia, magia, letteratura, natura e ecologia sono i capitoli aperti che consentiranno la lettura del lavoro di Michele Ciacciofera degli ultimi anni, presentati in questa mostra, secondo un percorso tematico concepito ad hoc per ogni piano espositivo di BUILDING GALLERY.

Insieme a opere inedite realizzate appositamente per la mostra, il progetto propone, per la prima volta in Italia, la riattivazione di alcune opere emblematiche dell’artista sardo-siciliano, come le installazioni Janas Code (2016/2017), Terra Madre (2024) e The Hand of Nature (2024). Accanto ad esse un vasto corpus di lavori – dipinti, opere tessili, grandi sculture in ceramica, sculture prodotte attraverso materiali di riciclo – testimonia la varietà di medium che da sempre caratterizza la ricerca sulla materia portata avanti da Ciacciofera.

Lettere mediterranee è una retrospettiva che ripercorre i momenti salienti della ricerca artistica di Michele Ciacciofera, riunendo – accanto a lavori inediti che testimoniano l’evoluzione più recente della sua pratica – opere più storicizzate e note dell’artista, già presentate in rassegne presso pubbliche istituzioni come Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, Biennale d’arte contemporanea di Mardin (Turchia), Museo MA*GA di Gallarate, Musée d’Art Contemporain de Rochechouart (Francia), CAFA Art Museum di Pechino (Cina) e Centre d’Art Contemporain Passerelle di Brest (Francia).

In concomitanza con la mostra, Michele Ciacciofera presenterà dal 3 settembre 2025 all’11 gennaio 2026 l’installazione The Nest of the Eternal Present alla 36ma Bienal de São Paulo Not All Travelers Walk Roads — Of Humanity as Practice, curata da Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, co-curata da Alya Sebti, Anna Roberta Goetz and Thiago de Paula Souza e Keyna Eleison.