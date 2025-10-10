Jarliama presenta il nuovo singolo “Don’t Do It”

L’artista italo-messicana Jarliama, voce inconfondibile e tra le figure emergenti dell’electro swing contemporaneo, annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Don’t Do It”

Il brano, scritto e prodotto dalla stessa Jarliama, rappresenta una nuova tappa del suo percorso musicale, fondendo sonorità swing, jazz e pop elettronico in un mix fresco e coinvolgente. Con “Don’t Do It”, l’artista invita il pubblico a credere in sé stesso e a non lasciarsi condizionare dalle paure o dai giudizi esterni, trasformando il messaggio in una carica di positività e libertà.

Il video ufficiale, realizzato in collaborazione con la Scuola ASD Gynnik di Luserna San Giovanni, è un omaggio alla danza e alla vitalità giovanile. Girato nella splendida cornice del Camping Cairo di Torre Pellice, in Val Pellice (Piemonte), il videoclip unisce la forza della natura all’energia dei ballerini, creando un equilibrio perfetto tra musica, movimento e libertà espressiva.