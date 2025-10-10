“Grey Horse’s Standpoint” è il nuovo singolo di Simone Sello in radio e online

In rotazione radiofonica “Grey Horse’s Standpoint”, il nuovo singolo di Simone Sello disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e che anticipa il nuovo album

“Grey horse’s standpoint” è un brano caratterizzato da una melodia meditativa ed evocativa che si sviluppa attraverso tre elementi sonori distinti: il fischio, la chitarra slide e il canto lirico. Il fischio, eseguito magistralmente da Alex Alessandroni Jr, introduce l’ascoltatore in un’atmosfera sospesa e suggestiva, mentre la chitarra slide aggiunge profondità e calore alla melodia. Il canto lirico crea atmosfere ampie e sospese, trasportando l’ascoltatore in un mondo sonoro unico. Il tempo lento richiama immagini dei Western classici, arricchite da una dimensione surreale e fantascientifica, creando un’esperienza sonora immersiva e suggestiva. La combinazione di questi elementi crea un’atmosfera emotiva e coinvolgente, perfetta per chi cerca una musica che stimoli l’immaginazione e la riflessione.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano ha subito diversi cambiamenti nel corso del tempo; ad esempio la melodia principale era originariamente affidata ad un Theremin, che in fase successiva è stato sostituito dal fischio di Alex Alessandroni Jr. In genere, come in altri momenti dell’album, questa composizione descrive le sensazioni dal mio punto di vista europeo rispetto a certi spazi desertici sconfinati tipici dei paesaggi del nuovo mondo.”

Il videoclip di ‘Grey Horse’s Standpoint’ è un viaggio surreale e onirico che combina elementi di Spaghetti Western e fantascienza. La storia segue un bel cavallo grigio che vaga nel deserto al tramonto, quando scopre astronavi che sfrecciano accanto a lui. Il cavallo decide di prendere il controllo di una delle astronavi atterrate e convince anche i suoi amici cavalli a fare lo stesso. La composizione meditativa e emotiva accompagna questo viaggio fantastico, creando un’atmosfera unica e suggestiva. Il videoclip è stato realizzato con riprese di deserti californiani manipolate con tecniche di simulazione moderne, dando vita a un mondo surreale e fantastico. Il risultato è un’opera d’arte visiva e sonora che invita a riflettere con senso dell’umorismo sulla relazione tra natura e tecnologia.”

