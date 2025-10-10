Global Sumud Flotilla, stasera rientrano in Italia Riccardo Corradini e altri 6 connazionali

Global Sumud Flotilla, stasera in Italia Riccardo Corradini e altri 6 volontari. Lo riferiscono all’Agenzia Dire fonti vicine alle famiglie dei connazionali

Atterrerà nella prima serata di oggi Riccardo Corradini, il medico di 31 anni originario di Rovereto fermato dalle autorità israeliane a bordo della nave Conscience della Freedom Flotilla Coalition. L’intercettazione, preceduta da un attacco, è avvenuta all’alba di mercoledì 8 ottobre a poche miglia dalle coste di Gaza, in acque internazionali. Lo riferiscono all’Agenzia Dire fonti vicine alle famiglie dei connazionali.

Insieme a Corradini arriveranno anche altri sei volontari fermati e portati nelle carceri israeliane. Si tratta di Claudio Giuseppe Torrero, Francesco Prinetti, Elisabeth Di Luca, Stefano Argenio, Lorenzo Mollicone, Lorenzo Bresciani, che atterreranno tra gli aeroporti di Milano, Roma e Torino.

In merito al rientro dei sette connazionali l’agenzia Dire apprende da fonti informate sulla vicenda che Claudio Giuseppe Torrero e Francesco Prinetti atterreranno all’aeroporto Torino Caselle alle ore 18:15, mentre Riccardo Corradini arriverà alle 23:45; Stefano Argenio, Elisabeth Di Luca e Lorenzo Mollicone arrivano invece arriveranno a Roma Fiumicino alle 18:20; infine, Lorenzo Bresciani sarà il solo ad atterrare a Milano Malpensa, ma l’orario non è noto.

In totale, nove connazionali si erano imbarcati, di cui tre sulla Conscience e altri sei sulle otto imbarcazioni della coalizione Madleen, tutti fermati l’8 ottobre scorso. Degli altri due connazionali – Laura Cardile e Vincenzo Fullone – si apprende che il rientro dovrebbe essere previsto per domenica prossima.

Per la liberazione di Corradini si era mosso anche il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, con una lettera al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il medico trentino è noto per essere stato, nel 2019, il primo studente universitario a prendere parte all’Erasmus+ nella Striscia di Gaza, quando aveva 25 anni. Un’esperienza raccontata nel documentario del 2021 di Chiara Avesani e Matteo Delbò ‘Erasmus in Gaza’.

