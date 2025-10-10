Flowerista nomina Anna Iorio co-founder al fianco di Sara Malaguti

Flowerista, startup benefit attiva nella trasformazione digitale fondata da Sara Malaguti, ha annunciato l’ingresso di Anna Iorio come Co-founder della società

Flowerista, startup innovativa benefit fondata nel 2022 da Sara Malaguti, annuncia la nomina di Anna Iorio come Co-founder e il suo ingresso nel capitale della società.

Flowerista , con un team ampiamente al femminile, accompagna aziende medio-grandi italiane e internazionali nella trasformazione digitale e culturale, unendo creatività, ricerca e innovazione. In poco più di due anni ha quadruplicato il fatturato, grazie a uno sviluppo organico, al reinvestimento continuo e a progetti proprietari come i serious game per la formazione.

Anna Iorio , già CTO di questa realtà, è ideatrice di Prompt’n’Play, il serious game che ha introdotto un nuovo approccio all’adozione dell’intelligenza artificiale in contesti professionali, educativi e civici. Nato come gioco di carte per allenare al dialogo con l’AI, oggi si apre a molteplici scenari che vanno oltre il gioco stesso e alimentano percorsi di apprendimento e sperimentazione continua.

Nel nuovo ruolo di co-founder, affiancherà Sara Malaguti nella definizione della visione e della strategia di crescita, con particolare attenzione all’area tecnologica e allo sviluppo di nuovi progetti innovativi. Il suo contributo sarà centrale nel potenziare la ricerca e l’innovazione interna e nel consolidare l’offerta formativa e digitale dell’azienda.

“Anna ha portato in Flowerista non solo un’idea straordinaria, ma anche la forza, l’energia e la concretezza necessarie per trasformarla in realtà. Ufficializzare oggi il suo ruolo di co-founder è un atto di riconoscimento verso il lavoro svolto e un segnale forte della nostra volontà di crescere insieme, su basi solide e condivise”, commenta Sara Malaguti, CEO di Flowerista.

“Fin da subito, in Flowerista, ho trovato spazio e ascolto per rendere concreta l’innovazione. Per noi intelligenza artificiale e intelligenza collettiva rappresentano un binomio inscindibile, così come lo sono l’apprendimento e l’esperienza empirica. Del resto, l’innovazione è tale solo quando ha un impatto reale sulle persone. Essere co-founder di Flowerista è un riconoscimento dal valore inestimabile”, dichiara Anna Iorio, CTO e Co-founder di Flowerista.

Con questa scelta strategica, Flowerista consolida il proprio team fondatore e guarda al futuro con una squadra ancora più coesa, pronta a consolidare i successi raggiunti e ad aprire nuove traiettorie di crescita in Italia e all’estero.