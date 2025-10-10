“Darkness of Man”, un action-thriller con Van Damme, stasera su Rai 4: la trama

Un Jean-Claude Van Damme inedito in prima visione su Rai 4: venerdì 10 ottobre in prima serata su Rai 4 arriva l’action-thriller “Darkness of Man”: la trama

Un Jean-Claude Van Damme inedito in prima visione su Rai 4: venerdì 10 ottobre in prima serata su Rai 4 arriva l’action-thriller “Darkness of Man”) diretto da James Cullen Bressack. Van Damme interpreta Russell Hatch, ex agente Interpol che, dopo un’operazione in cui un informatore perde la vita, si ritrova a proteggere il figlio di quest’ultimo, Jayden. Con l’escalation di una guerra tra gang in quartieri urbani, Hatch dovrà dare sfogo alle sue capacità per salvare ciò che gli è rimasto. Al suo fianco, Kristanna Loken, Emerson Min, Spencer Breslin e Sticky Fingaz. “Darkness of Man” mescola azione, noir e vendetta in un racconto dove giustizia e redenzione si intrecciano nel buio della città.