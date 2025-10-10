Cristian Albani torna con “Odds & Friends”

Arriva anche in radio, e già disponibile su tutte le piattaforme digitali, “Odds & Friends”, la nuova live session bilingue di brani inediti di Cristian Albani

Già disponibile su tutte le piattaforme digitali “Odds & Friends”, la nuova live session bilingue di brani inediti di Cristian Albani. Questo progetto è il frutto di un incontro tra il piacere di suonare insieme dal vivo e la volontà di condividere tutti quei brani che, pur arrangiati e completi nel repertorio elettrico, non sono ancora riusciti a fare il loro ingresso in studio all’interno di un progetto delineato.

Gli “odds and ends” sono le cianfrusaglie e i ninnoli che rimangono in fondo al cassetto del repertorio, ma che non per questo sono meno interessanti o di valore. A questi si incrociano i “friends”, cioè i musicisti che compongono la band stabile di Albani dal 2022: Giuseppe “Beppe” Gravina alla batteria, Matteo Idà al basso e Mattia Alpini alla chitarra.

L’artista racconta: “Oltre ad un lavoro di arrangiamento dal vivo di brani già elaborati in studio, con la band ci siamo sempre posta l’obiettivo di sviluppare anche idee inedite, nonostante il quartetto elettro-pop non sia necessariamente l’organico che ho in mente quando produco le mie canzoni. L’aspetto più godibile di questa collaborazione è sempre stato quello di giocare con i generi, le influenze e le propensioni musicali di ciascuno di noi per vedere fino a dove potevamo spingerci.

Agli occhi dell’artista, questo ha permesso non solo di mettere insieme brani in lingue diverse (italiano e inglese) e risalenti a periodi di scrittura anche molto distanti tra loro (dal 2016 al 2023), ma di trovare tante soluzioni musicali innovative per ciascuna grazie all’apporto della band negli arrangiamenti.”

La live session contiene i seguenti brani:

1. “Tersicoreo” è un brano in italiano che paragona gli imprevisti della vita ad uno sgambetto. Invece di cadere a terra, la canzone ci invita a dissimulare gli ostacoli con un passo di danza che ne segua la musica. È un inno alla perseveranza nelle difficoltà, dal sound al contempo pop-rock e tradizionalmente cantautorale.

2. “The Honey Waltz” è un brano in inglese che affronta il tema delle aspettative divergenti e della comunicazione a volte fallimentare in un rapporto di coppia. Facendo ampiamente leva sull’immaginario legato alle api, oltre al tema del volo anche qui ritorna quello della danza, ma stavolta come metafora del linguaggio. È una ballad indie-folk dalle sonorità ballabili, non priva di motivetti orecchiabili e accattivanti che richiamano ad alcuni celebri brani della tradizione.

3.”Polvere” è un brano in italiano che racconta con fare crepuscolare alcune tematiche legate alla salute mentale dell’artista. Racconta la disillusione e lo sfiancamento dei periodi in cui la motivazione e la creatività scarseggiano, cercando riparo dalle proprie insormontabili insicurezze. Il mood R&B dell’arrangiamento addolcisce i toni crudi e vulnerabili del testo, regalando un brano struggente ma dal caldo abbraccio.

4.”Emera” è una canzone in italiano che celebra il mattino e la sua impersonificazione. I toni ottimistici e sognanti dipingono una visione mistica, in cui l’energia dell’alba apre spiragli a nuove consapevolezze sulla vita. Con il suo arrangiamento a confine tra il prog e l’art-rock, la band propone un sound deciso e teatrale.

5. ”Nocturne” è una ballad in inglese che trasporta l’ascoltatore sul liminale della notte. C’è una finestra che si affaccia su una città turrita e solo in parte addormentata, e l’artista rivolge un pensiero alle persone care che vivono e si addormentano lontane. Il brano è una ninnananna tra il post-rock e il new-folk che sa concludere la live session con un’atmosfera magica e avvolgente.

Le riprese video si sono svolte presso il Café Marivaux di Cesenatico, e sono state affidate a Lorenzo Fariselli e Alessandro Mazzoni, che a sua volta si è occupato dell’editing. Le riprese audio, il missaggio e il mastering sono stati affidati Lorenzo Ricci del Farmhouse Studio di Rimini. La fotografia e il backstage sono stati affidati al team di Frequenze (Alice Naso e Lara Botteghi).