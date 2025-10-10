CORPI, spettacolo scritto e diretto da Antonio Roma, in scena il 14 e 15 ottobre al Teatro de’ Servi

Approda per la prima volta a Roma, al Teatro de’ Servi, il 14 e 15 ottobre, CORPI, spettacolo scritto e diretto da Antonio Roma

In un attico milanese si celebra la danza silenziosa di una crisi tra una coppia di amanti: Pietro, regista affermato in crisi creativa e Vittoria, insegnante di psicologia, convivono un amore che unisce solo per mostrare quanto li separi. L’arrivo di Valentina, ex allieva inquieta di Vittoria, accende un gioco mentale e fisico che spezza ogni equilibrio. Iris, attrice idealizzata, incarna il desiderio e la competizione. Giacomo, attore invisibile, sogna di essere visto. Tutto si frammenta: corpi, identità, affetti. Tra narcisismi, tradimenti, relazioni consumate e consumanti, si disegna il ritratto di una società dove l’amore è sostituito dal desiderio e i sentimenti sono merci. Il confronto finale, come uno specchio infranto, rivela verità inconfessabili.

Un dramma intimo e carnale sulla vulnerabilità, l’ambizione e la fine dell’amore come lo conoscevamo.

Una drammaturgia contemporanea che alterna realismo e tensione sensuale, con un impianto visivo ispirato al linguaggio cinematografico.