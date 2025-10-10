“Chinatown”, con Jack Nicholson, stasera su Rai Movie: la trama

Un classico del moderno cinema noir: venerdì 10 ottobre, alle 21.10, Rai Movie trasmette “Chinatown”, la trama del film

Un classico del moderno cinema noir: venerdì 10 ottobre, alle 21.10, Rai Movie trasmette “Chinatown”. Los Angeles, 1937: il detective privato Jake L. Gittes viene incaricato da una donna di investigare sui tradimenti del marito. Scoprirà ben presto, a sue spese, che la moglie dell’uomo è in realtà un’altra: è solo l’inizio di un intrigo che si rivela molto più vasto di quel che a Gittes sembrava all’inizio. Premio Oscar per la migliore sceneggiatura, Polanski riesce a rifondare un genere che Hollywood aveva trascurato da tempo: lo aiutano Jack Nicholson e Faye Dunaway dando vita a un film immortale.