Charlie Sparks arriva al Bolgia di Bergamo

Sabato 11 ottobre 2025 al Bolgia di Bergamo arriva l’inglese Charlie Sparks, artista di riferimento nel panorama techno internazionale. Sparks è solo l’ennesimo artista di una stagione dal ritmo elettronico potente e irresistibile per il Bolgia, club di riferimento per chi vuole ballare con i dj che fanno scatenare il mondo.

“Old School Love”, appena uscita su Armada Music, è una bomba a metà tra hard dance e hardcore. Rappresenta bene il sound di Charlie Sparks, protagonista come dicevamo in Main Room al Bolgia l’11 ottobre. Con 250mila fan su Instagram, ogni notte è pronto a superare le barriere del suono. Ha pubblicato la sua musica su etichette come Exhale, NineTimesNine e Hekate Records. Di base a Londra, si è fatto strada grazie ad uno stile che fonde acid techno, industrial, rave e psytrance. Più di un dj set: ogni sua esibizione è uno show. Anche quest’estate il suo sound ha incendiato top club come l’Amnesia di Ibiza, in party come Pyramid. Il 17 ottobre, pochi giorno dopo il suo set al Bolgia, è atteso all’Hangaren di Copenhagen.

In Main Room con Charlie Sparks al Bolgia l’11 ottobre ci sono WM, Brascø, Aloisi, Luca Marcarini e Aann Hopp. Il party che accende la Lab Room è invece Candy. Il Bolgia apre alle 23:30 e si balla fino alle 6 del mattino.

Negli ultimi mesi sono saliti sul palco del Bolgia artisti come Deborah De Luca, Ale De Tuglie, Manda Moor, Fantasm, I Hate Models, 999999999, Joseph Capriati, Ilario Alicante, Ellen Allien, Métaraph, Marco Faraone, Indira Paganotto, Len Faki, Lilly Palmer, Franky Rizardo, East End Dubs e tanti altri protagonisti della scena elettronica mondiale.

