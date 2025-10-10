Adam Driver contro i dinosauri in “65 – Fuga dalla Terra” su Rai 2: la trama del film

Fantascienza in prima visione su Rai 2: venerdì 10 ottobre, alle 21.20, c’è “65 – Fuga dalla Terra” di Scott Beck e Bryan Woods, con Adam Driver: la trama

Fantascienza in prima visione su Rai 2: venerdì 10 ottobre, alle 21.20, c’è “65 – Fuga dalla Terra” di Scott Beck e Bryan Woods, con Adam Driver, Ariana Greenblatt, Nika King. Il pilota Mills vive su un lontano pianeta, e accetta una missione spaziale di due anni: gli serve il denaro per far curare la figlioletta Levine, gravemente ammalata.

A metà del viaggio di ritorno la sua astronave precipita su un pianeta selvaggio: è la Terra del Cretaceo, 65 milioni di anni fa. E per riuscire a decollare di nuovo e tornare a casa, Mills dovrà affrontare vari pericoli, persino i dinosauri. A metà strada fra “Jurassic Park” e “Il pianeta delle scimmie”, un’avvincente miscela di azione e divertimento in cui non mancano i colpi di scena.