A “Farwest” stasera su Rai 3 inchiesta su aree di servizio

A “Farwest” con Salvo Sottile in onda stasera su Rai 3 un’inchiesta su aree di servizio e manifestazioni 7 ottobre

Venerdì 10 ottobre, alle 21.25 su Rai 3, torna “Farwest”, la trasmissione di Salvo Sottile, con un’inchiesta esclusiva sul mondo delle aree di servizio autostradali. “Farwest” raccoglie le testimonianze di dipendenti che denunciano turni massacranti, condizioni igieniche precarie e alimenti serviti oltre la data di scadenza.

L’attualità torna nello studio di “Farwest” con un’inchiesta sulle tracce degli antagonisti, in particolare sulle manifestazioni del 7 ottobre, tra le tensioni che si sono verificate a Bologna e un viaggio tra gli studenti dell’università La Sapienza di Roma. A seguire, tutti gli aggiornamenti sul Caso Garlasco, dopo le recenti accuse di corruzione a magistrati e Carabinieri.

Continua infine il viaggio di “Farwest” nel mondo oscuro delle sette religiose: le telecamere della trasmissione sono riuscite a infiltrarsi all’interno della setta “Noi è, io sono”, che rifiuta ogni autorità statale e qualsiasi regola, comprese le imposizioni legali e fiscali.