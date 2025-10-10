“A Elisir” oggi su Rai 3 il check-up autunnale

Si aprirà parlando del check-up autunnale la puntata di “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi – in onda venerdì 10 ottobre alle 10.55 su Rai 3. Quali visite e quali controlli è bene effettuare per prevenire le malattie stagionali e monitorare la salute generale? Risponderà alle domande il professor Claudio Ferri, ordinario di Medicina Interna all’Università degli Studi dell’Aquila.

A seguire, il professor Giuseppe Capua, membro della Commissione medica della Federcalcio, parlerà di ginnastica posturale: una forma di terapia fisica che utilizza esercizi personalizzati per correggere squilibri muscolo-scheletrici, riallineare il corpo e alleviare tensioni muscolari in seguito a vizi di postura protratti nel tempo.

L’ultima rubrica, con il professor Valentino Valentini, ordinario di Chirurgia maxillo-facciale alla Sapienza Università di Roma e direttore dell’UOC Chirurgia maxillo-facciale del Policlinico Umberto I di Roma, sarà dedicata al prognatismo: una condizione in cui una mascella sporge oltre la linea normale, alterando l’occlusione dentale e influendo sia sull’aspetto del volto che sulla masticazione e la fonazione. In che modo si può correggere?