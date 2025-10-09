“Volare Alto”, il 16 ottobre al “Norba” di Conversano uno spettacolo di sogni e inclusione

Il prossimo 16 ottobre il teatro Norba di Conversano ospiterà “Volare Alto”, uno spettacolo che trasformerà emozioni, fragilità e talento in un’esperienza condivisa di bellezza e verità

Quando il desiderio di volare incontra il coraggio di esprimersi, nasce un’esperienza unica. È questo il cuore di “Volare Alto”, spettacolo teatrale inclusivo che invita il pubblico a scoprire la bellezza dei sogni condivisi e la forza della diversità. L’evento, promosso dall’associazione Allegra Brigata, andrà in scena giovedì 16 ottobre alle ore 19:00 presso il Teatro Norba di Conversano.

Curato dai registi Paolo Morga e Jacopo DiPasquale, “Volare Alto” nasce dall’esperienza creativa del progetto “Specchi – Laboratori inclusivi”. Il cast, composto da ragazzi e volontari, racconta una favola poetica: il viaggio interiore di Mirò, un giovane che sogna di volare per osservare il mondo da un’angolazione diversa, libera e nuova.

«Il teatro è diventato casa, specchio e volo per i nostri ragazzi», affermano dalla Direzione di Specchi – Laboratori inclusivi. «Ogni interprete ha potuto esprimere il proprio io e scoprire il proprio modo di “volare” sempre più in alto, in un ambiente sicuro e accogliente».

Lo spettacolo non è solo un atto scenico: è un percorso che accompagna lo spettatore attraverso paure, cadute e scoperte. È, inoltre, un invito a lasciarsi trasportare da colori, musica e coraggio, celebrando l’importanza di restare fedeli a se stessi.

Nel foyer del teatro sarà allestita inoltre un’esposizione di manufatti artistici realizzati durante i laboratori creativi, offrendo al pubblico un’immersione totale nell’arte e nei valori dell’inclusione. Un’occasione per i cittadini di Conversano e dei comuni limitrofi di sostenere un progetto che mette al centro la bellezza dell’unicità.

Per informazioni e prenotazioni: Allegra Brigata, 391 425 2962