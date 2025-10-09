Tragedia a Precenicco: la 17enne Alice Morsanutto muore investita dall’auto guidata da un ragazzo

A Udine 17enne investita dall’auto guidata da un giovane mentre attraversa le strisce pedonali: stava andando a scuola. Il tragico incidente a Precenicco, la vittima è Alice Morsanutto

Una ragazzina esce di casa di prima mattina per prendere l’autobus che la porterà a scuola: invece non raggiungerà mai la sua classe. Viene falciata 200 metri più in là: la tragedia è successa a Precenicco, in provincia di Udine. La vittima di soli 17 anni si chiamava Alice Morsanutto, si stava recando al liceo artistico Sello di Udine.

COSA È SUCCESSO

La vita di Alice si è spenta questa mattina, giovedì 9 ottobre, intorno alle 6.30. Il personale sanitario arrivato con ambulanza ed elisoccorso dopo la segnalazione alla centrale operativa, non ha potuto che constatare il decesso della ragazzina. Sul posto anche vigili del fuoco e i carabinieri, per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

L’uomo alla guida dell’auto, una fiat Doblò, l’ha travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Questo emerge dalle prime ricostruzioni: mentre la studentessa stava attraversando la strada, all’altezza delle strisce pedonali, è stata urtata, per causa ancora da accertare, da un uomo alla guida di veicolo che si è fermato e ha chiamato i primi soccorsi.

LA TRAGICA SCOPERTA DEL PADRE

Il padre di Alice ha appreso direttamente della tragedia: allertato dalle sirene dell’ambulanza e dal rumore dell’atterraggio in zona dell’elisoccorso, è uscito di casa e ha visto la figlia ormai in fin di vita. Il fratello gemello della ragazza aveva preso un’altra corriera poco prima che lei venisse investita.

