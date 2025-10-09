Tennis: a Wuhan, Paolini raggiunge i quarti per il ritiro di Tauson

Tennis: a Wuhan Paolini raggiunge i quarti .La tennista azzurra firma una dedica all’avversaria sull’obiettivo della telecamera. Segue poi il suo forfait, in coppia con Sara Errani, nel doppio

Jasmine Paolini raggiunge i quarti di finale del torneo di Wuhan, ultimo Wta 1000 della stagione. In Cina la tennista azzurra, numero 8 del ranking, ha affrontato agli ottavi la danese Clara Tauson, 12esima della classifica Wta, costretta al ritiro nel terzo set, per un problema all’inguine, quando il punteggio era sul 3-6, 6-1, 3-1.

Paolini affronterà domani nei quarti o l’elvetica Belinda Bencic o la polacca Iga Swiatek.

PAOLINI: “DISPIACE PER TAUSON, SPERO POSSA RECUPERARE PRESTO”

“Mi dispiace molto per Clara (Tauson, ndr), stava giocando un bel match ma stava faticando davvero tanto. Spero possa recuperare velocemente. Io cercavo di restare in partita punto dopo punto perché lei riusciva a tirare vincenti da ogni posizione e ho cercato solo di restare nel match il più a lungo possibile”. Lo ha dichiarato Jasmine Paolini dopo la vittoria per ritiro sulla danese Tauson negli ottavi del torneo Wta 1000 a Wuhan.

La campionessa azzurra, dopo il ritiro dell’avversaria, le ha voluto fare una dedica sulla telecamera, scrivendo sull’obiettivo: “Guarisci presto Clara”.

WTA WUHAN, ERRANI E PAOLINI SI RITIRANO DAL DOPPIO

Arriva il forfait di Sara Errani e Jasmine Paolini al torneo di doppio a Wuhan, ultimo Wta 1000 della stagione. Le due azzurre, già qualificate da tre settimane per le Wta Finals di Riyadh, avrebbero dovuto debuttare oggi direttamente al secondo turno contro la rumena Andreescu e la cinese Yuan.

