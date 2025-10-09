Stasera su Rai 5 La Terza di Mahler per l’inaugurazione della stagione dell’Orchestra Rai

In prima serata su Rai 5 La Terza di Mahler per l’inaugurazione della stagione dell’Orchestra Rai con Andrés Orozco – Estrada sul podio

Mancava dai leggii dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai da 26 anni, dal maggio 1999, quando la diresse a Torino, in un concerto rimasto memorabile, Giuseppe Sinopoli. È la Sinfonia n. 3 in re minore di Gustav Mahler, grandiosa pagina del repertorio sinfonico del primo Novecento per contralto, coro femminile, coro di bambini e orchestra, concepita dallo stesso autore come una cosmogonia in musica.

Celebrativa della natura e dell’innalzamento della dimensione umana a quella spirituale la Terza Sinfonia apre la stagione 2025/2026 dell’Orchestra Rai nel concerto in onda giovedì 9 ottobre alle 20.30 in diretta su Rai Radio 3 e alle 21.20 su Rai 5 dall’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino

Sul podio sale Andrés Orozco-Estrada, Direttore principale dell’Orchestra Rai. Accanto a lui, a dar voce al Lied del quarto movimento il mezzosoprano Anke Vondung, interprete di rilievo del repertorio tedesco e al suo debutto con l’Orchestra Rai; il Coro Maghini femminile diretto da Claudio Chiavazza; il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino diretto da Claudio Fenoglio e un grande organico orchestrale, per un totale di 164 musicisti coinvolti sul palcoscenico.

La Terza Sinfonia fu composta da Mahler tra l’estate del 1895 e quella del 1896. Venne però eseguita, con lo stesso compositore sul podio, solo qualche anno dopo, nel 1902, nella città tedesca di Krefeld, nell’ambito del festival della “Società musicale tedesca”. Come la sinfonia precedente, la n. 2 del catalogo, ha dimensioni enormi ed è intrisa di significati extramusicali. Si tratta di un «poema musicale che abbraccia tutti gli stadi dello sviluppo in ordine progressivo»e che, partendo da quelli inanimati della natura, avanza verso quelli vegetali, animali e umani, per arrivare alla dimensione celeste. La costruzione dell’opera è organizzata in sei movimenti: al primo – un grande blocco che è una sinfonia a sé stante – sono contrapposti gli altri cinque: due puramente strumentali, il terzo e il quarto con interventi vocali, e l’ultimo – un lungo Adagio – nuovamente strumentale. Mahler fu pienamente consapevole dell’eccezionalità del suo lavoro, della durata di oltre un’ora e mezza, che descrisse così «La mia Sinfonia sarà qualcosa che il mondo non ha ancora udito. La natura parla qui dentro e racconta segreti tanto profondi che forse ci è dato presentire solo nel sogno».