Stasera su Rai 3 “Attenti al libro”, una serata all’insegna della cultura

Giovedì 9 ottobre in prima serata su Rai3, Francesca Fialdini conduce “Attenti al libro”, un nuovo programma di Rai Cultura. Artisti, scrittori, cantanti, personalità del mondo della cultura da Ambra Angiolini a Diodato, da Corrado Augias a Veronica Gentile, da Umberto Orsini a Ernia da Enzo Iacchetti a Alba Rohrwacher, da Aldo Cazzullo, Geppi Cucciari a Maurizio De Giovanni e molti altri insieme a loro, hanno accettato di giocare con Francesca Fialdini portando in scena ciascuno a modo loro il proprio rapporto con i libri e con la lettura.

Una serata evento in cui non mancano le categorie sul “tipo” di libro… da “Miglior libro da regalare a chi non si conosce bene” a “Meglio il libro o meglio il film? “, “Miglior libro da portare in un reality”, sempre introdotte da Francesca Fialdini accompagnata da un “vero” coro greco.

“Attenti al libro” prevede anche un omaggio a Stefano Benni, una sfida tra Camilleri e Simenon, un ricordo di Michela Murgia e i riassunti d’autore con Carla Signoris, Lucia Mascino, Cristiana Capotondi, Ema Stokholma e Veronica Pivetti. “Attenti al libro”, un programma di Francesca Fialdini, Pietro Galeotti, Massimo Martelli, Marco Verdura, Rossella Rizzi. Coordinamento Editoriale Rai Felice Cappa. Una produzione Rai Cultura e Ruvido Produzioni. Scenografia Maurizio Zecchin. Produttore esecutivo Michela Valeria Di Blasi. A cura di Antonella Vecchiariello. Capo Progetto Rai Luisa Pistacchio. Regia Cristian Biondani.