Stasera su Rai 1 “La ricetta della felicità” con gli episodi 5 e 6: la trama

Stasera su Rai 1 gli episodi 5 e 6 della fiction “La ricetta della felicità” con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino: la trama

Giovedì 9 ottobre 2025 alle 21:25 su Rai 1 torna “La ricetta della felicità”, una coproduzione Rai Fiction e Stand by me, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Mic, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, per la regia di Giacomo Campiotti.

La serie racconta la storia di Marta (Cristiana Capotondi) e del suo coraggio nell’affrontare verità difficili, trasformandole in risorse per ritrovare sé stessa. Al centro, l’incontro con Susanna (Lucia Mascino) – una donna apparentemente distantissima – e l’amicizia tra loro, intensa e inaspettata, complicata e al tempo stesso irrinunciabile, che cambierà per sempre la vita di entrambe.

Nell’episodio 5 Marta e Susanna rafforzano la loro amicizia mentre la Rotonda rischia di chiudere per i debiti. Giovà propone di riaprire la vecchia sala da ballo, ferma da anni: un’idea che unisce tutti e diventa l’ultima speranza per salvare il loro mondo e ritrovare un po’ di gioia.

Nell’episodio 6 alla Rotonda tutto è pronto per riaprire la vecchia balera. Marta investe i suoi risparmi nel progetto, emozionando Susanna. Greta conosce Fabio, giovane musicista chiamato a suonare all’inaugurazione, mentre Giacomo, sempre più attratto da Marta, porta avanti le sue indagini segrete.