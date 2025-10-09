SIAD e Brembo investono in Hydrospark: nasce una nuova alleanza strategica per l’idrogeno. Le due eccellenze industriali entrano nel capitale dell’innovativa start-up bergamasca

SIAD e Brembo annunciano il loro ingresso nel capitale di Hydrospark, start-up incubata e lanciata da Petroceramics, specializzata nello sviluppo di una tecnologia avanzata per la produzione e lo stoccaggio di energia da idrogeno.

L’operazione prevede una partecipazione paritetica fino a 1 milione di euro ciascuno. L’investimento da parte di SIAD – gruppo internazionale attivo nei settori Gas Industriali, Engineering, GPL, Gas Naturale e Healthcare – e Brembo – leader globale nelle soluzioni frenanti, che entra nella start-up tramite Brembo Ventures, l’unità di Venture Capital del Gruppo – conferma il valore tecnologico e industriale di Hydrospark.

Hydrospark introduce un’innovazione significativa nel settore: ha sviluppato una piattaforma modulare e scalabile, basata su materiali ceramici proprietari e processi produttivi ottimizzati, che consente di ottenere celle a combustibile SOC (Solid Oxide Cell) ad alta densità energetica, con costi di produzione ridotti.

Le Solid Oxide Cell, o celle a ossido solido, sviluppate da Hydrospark producono elettricità e calore dall’idrogeno con elevata efficienza e senza emissioni. Possono inoltre convertire l’energia rinnovabile in idrogeno, offrendo una soluzione avanzata per lo stoccaggio sostenibile dell’energia.

Questa tecnologia è considerata una delle più promettenti per la decarbonizzazione dell’industria e della mobilità, e rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di una filiera dell’idrogeno efficiente e sostenibile. Hydrospark opererà in questo ambito, con una visione fortemente orientata alla ricerca scientifica, alla scalabilità industriale e alla responsabilità ambientale.

La start-up ha già raggiunto importanti traguardi di validazione industriale e avviato collaborazioni con partner internazionali. Entro il secondo anno di attività, punta al break-even e a una capacità produttiva di un milione di celle all’anno.