“Nel nome di Atene: Maratona” stasera su Rai Storia per “a.C.d.C.”

“Nel nome di Atene: Maratona”: una pagina riletta dal professor Alessandro Barbero in “a.C.d.C.”, in onda giovedì 9 ottobre alle 21.10 su Rai Storia
Nel V secolo a.C., durante le guerre greco-persiane, l’impero persiano vuole soggiogare le città-stato greche. La supremazia delle forze persiane si scontra con la tenacia e il coraggio della piccola Atene. Una pagina riletta dal professor Alessandro Barbero in “a.C.d.C.”, in onda giovedì 9 ottobre alle 21.10 su Rai Storia. Attraverso ricostruzioni grafiche e l’uso del greco antico nei dialoghi dei protagonisti, il documentario, racconta il primo dei due scontri principali tra i due eserciti: la battaglia di Maratona.