Lo spettacolo “Bianco” dal 9 al 12 ottobre a Teatrosophia

Una delle produzioni più apprezzate dello scorso anno in scena dal 9 al 12 ottobre a Teatrosophia: BIANCO, lo spettacolo che ha emozionato pubblico con ben 10 sold out e critica con la sua intensità e originalità
L’ America degli anni ’40/’50, delle infinite pianure, degli infiniti oceani, del jazz e della bomba di Hiroshima. Le vicende eroiche dell’avanguardia artistica che migrava dall’Europa al nuovo mondo. Questo è il palcoscenico del tormento di Jackson Pollock, il gigante dell’espressionismo astratto e dell’action painting. Sul bianco delle tele, sul bianco del silenzio, sul bianco di una solitudine infinita, Jackson Pollock e Lee Krasner urlano danzano sussurrano la loro simbiosi, il loro amore, il loro disperato lento allontanarsi. Pollock non ce la fa a reggere la tensione dell’arte, del successo, del dover essere. Lee Krasner – compagna e artista non meno importante – pur attratta dal suo fuoco di tenebra, non ce la fa a farlo essere, a non essere. Non è la fotografia della loro vita, ma una cartografia di fantasmi interiori. É la danza post mortem del tormento della relazione.
Biglietti:
Intero: euro 15,00 + tessera associativa
Ridotto: euro 12,00 + tessera associativa
Prenotazioni:
https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=90&catid=9
N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2025/2026.
https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp