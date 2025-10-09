Lo spettacolo “Bianco” dal 9 al 12 ottobre a Teatrosophia

Una delle produzioni più apprezzate dello scorso anno in scena dal 9 al 12 ottobre a Teatrosophia: BIANCO, lo spettacolo che ha emozionato pubblico con ben 10 sold out e critica con la sua intensità e originalità

A grandissima richiesta torna nella nuova stagione una produzione Teatrosophia che lo scorso anno ha registrato un successo straordinario. Merito soprattutto di uno straordinario team di artisti che, ciascuno nel proprio ruolo, ha contribuito a rendere BIANCO uno spettacolo davvero unico.

L’ America degli anni ’40/’50, delle infinite pianure, degli infiniti oceani, del jazz e della bomba di Hiroshima. Le vicende eroiche dell’avanguardia artistica che migrava dall’Europa al nuovo mondo. Questo è il palcoscenico del tormento di Jackson Pollock, il gigante dell’espressionismo astratto e dell’action painting. Sul bianco delle tele, sul bianco del silenzio, sul bianco di una solitudine infinita, Jackson Pollock e Lee Krasner urlano danzano sussurrano la loro simbiosi, il loro amore, il loro disperato lento allontanarsi. Pollock non ce la fa a reggere la tensione dell’arte, del successo, del dover essere. Lee Krasner – compagna e artista non meno importante – pur attratta dal suo fuoco di tenebra, non ce la fa a farlo essere, a non essere. Non è la fotografia della loro vita, ma una cartografia di fantasmi interiori. É la danza post mortem del tormento della relazione.

E dopo ogni spettacolo il consueto aperitivo offerto dal teatro!

Orari:

giovedì e venerdì – ore 21:00/sabato e domenica – ore 18.00

Biglietti:

Intero: euro 15,00 + tessera associativa

Ridotto: euro 12,00 + tessera associativa

Prenotazioni:

https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=90&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2025/2026.

https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp

Info:

0668801089-3533925682