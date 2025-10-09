La Scimmia torna con Mediterraneo, tra rabbia e speranza

Dopo Bitcoin e Litigio, la band trevigiana La Scimmia pubblica il suo nuovo singolo, “Mediterraneo”, terzo estratto dall’album Tutto Qui

“Mediterraneo” cattura la disillusione e la stanchezza di una generazione sotto pressione, schiacciata dal peso delle aspettative.

Dopo Bitcoin e Litigio, la band trevigiana La Scimmia pubblica il suo nuovo singolo, “Mediterraneo”, terzo estratto dall’album Tutto Qui in uscita il prossimo ottobre per Pioggia Rossa Dischi / Altafonte Italia.

Il brano è un grido di protesta contro l’ansia da performance dei nostri tempi, ma anche una rivendicazione di quella lentezza salvifica raccontata da Salvatores nel celebre film omonimo. Una lentezza che non va cercata in un’isola lontana, ma nella semplicità di un gesto d’affetto e nel coraggio di rifiutare i ritmi disumani che la società ci impone.

Al centro della ricerca artistica della band c’è il destino dei trentenni di oggi. Un filo rosso lega i tre singoli pubblicati – Bitcoin, Litigio e ora Mediterraneo – raccontando le aspettative mancate, le relazioni fragili e il precariato. A dare voce a queste inquietudini è un suono potente e diretto: chitarre indie rock solide, figlie della migliore tradizione dei primi anni Duemila, innestate su un’attitudine che guarda al rock inglese di fine anni ’90 e alle influenze punk.