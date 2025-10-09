Il film “Vajont – La diga del disonore” oggi su Rai Movie: la trama

Nell’anniversario della tragedia del 9 ottobre 1963, giovedì 9 ottobre alle 21.20, Rai Movie trasmette “Vajont – La diga del disonore”

Il 9 ottobre 1963, nei pressi di Belluno, si verificò una delle più grandi sciagure della recente storia italiana: nell’anniversario della tragedia, giovedì 9 ottobre alle 21.20, Rai Movie trasmette “Vajont – La diga del disonore”.

Negli anni Sessanta, in pieno boom economico, la Società Adriatica di Elettricità costruisce nel Cadore la diga ad arco più alta del mondo: nella zona l’allarme è alto, si teme che una frana nel bacino artificiale possa causare un’esondazione, travolgendo il paese di Longarone, che è proprio sotto l’impianto. Ma i lavori vanno avanti e la diga è completata, manca solo il collaudo… Un film politico e avvincente, “Vajont” è una storia vera e tragica, tradotta in film da Martinelli con grande accuratezza storica e autentica passione civile.

“Vajont – La diga del disonore” (Italia/Francia, 2001) di Renzo Martinelli, con Michel Serrault, Daniel Auteil, Laura Morante, Leo Gullotta, Anita Caprioli