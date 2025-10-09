Il 20 ottobre l’apertura a Parigi della Emma Donnersberg Gallery

Emma Donnersberg, designer e architetta d’interni di fama internazionale, aprirà il 20 ottobre 2025 la sua prima galleria parigina al 60 di rue de Verneuil (7° arrondissement)
In questo luogo situato in posizione ideale nel cuore dello storico quartiere artistico di Saint-Germain-des-Prés, Emma Donnersberg esporrà regolarmente quadri in dialogo con i suoi mobili.
La mostra inaugurale “Without this longing” (20 ottobre 2025-1° gennaio 2026) svelerà le opere pittoriche dell’artista messicana Ileana García Magoda insieme ai nuovi pezzi di Emma Donnersberg, tra cui il divano Marigold.