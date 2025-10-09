Gli episodi finali di “Criminal Minds: Evolution” stasera su Rai 4: la trama

Giovedì 9 ottobre alle 21.20 su Rai 4 si conclude la diciassettesima stagione della serie poliziesca “Criminal Minds”, con gli episodi finali in prima visione
Giovedì 9 ottobre alle 21.20 su Rai 4 si conclude la diciassettesima stagione della serie poliziesca “Criminal Minds”, con gli episodi finali in prima visione di “Criminal Minds: Evolution”. Nel nono episodio, intitolato “Assetto di guerra”, il Behavioral Analysis Unit dell’Fbi indaga su una serie di omicidi legati ad Aida Limited. Con Jade in fuga, lei e Dana scoprono una cospirazione mentre la squadra esegue una rischiosa operazione di perquisizione.
Nel decimo episodio, intitolato “Salvate i bambini”, l’identità dell’ultimo membro della Gold Star viene rivelata; Prentiss deve affrontare Jade e il suo complice prima che scada il tempo.