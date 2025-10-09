Furto a Singapore: le nuotatrici Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni

Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni dopo il caso del furto a Singapore: le due nuotatrici azzurre erano state accusate di furto di cosmetici al duty-free dell’aeroporto

È arrivata l’ufficialità: Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività federali e sociali. La decisione della Federnuoto segue l’accoglimento della richiesta di patteggiamento dopo l’inchiesta aperta per l’episodio avvenuto il 14 agosto all’aeroporto di Singapore, dove le due azzurre erano state accusate di furto di cosmetici al duty-free.

Lo stop, in vigore dal 9 ottobre, terrà fuori le due nuotatrici dagli Europei in vasca corta di dicembre in Polonia. La sanzione, concordata con la Procura Federale e con il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, tiene conto della collaborazione delle atlete, che hanno ammesso le proprie responsabilità.

