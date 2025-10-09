È morto Paolo Sottocorona, il meteorologo delle previsioni di La7. Aveva 77 anni, apprezzato per lo stile sobrio e l’approccio scientifico

È morto Paolo Sottocorona, meteorologo e volto storico delle previsioni di La7. Aveva 77 anni. Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, aveva iniziato la carriera nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare nel 1972, passando poi all’aeroporto di Guidonia e al Centro Nazionale di Meteorologia fino al 1986.

L’esordio televisivo era arrivato in Rai nello stesso anno, a Uno Mattina. Dal 2000 era diventato il punto di riferimento del meteo su La7, apprezzato per lo stile sobrio e l’approccio scientifico. “Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona”, ha scritto il direttore del TgLa7 Enrico Mentana.

La rete lo ha ricordato come una voce capace di spiegare i fenomeni atmosferici con chiarezza e senza allarmismi, qualità che lo hanno reso familiare al pubblico.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)