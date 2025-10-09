Crisi di governo in Francia, Lecornu annuncia un nuovo premier entro 48 ore

Lecornu, il primo ministro dimissionario al tg di France 2: “La maggioranza dell’Assemblea non vuole lo scioglimento. Macron? “Non è il momento di cambiare”

Sébastien Lecornu conferma le dimissioni da Primo Ministro e si limita alla gestione degli affari correnti. Intervenuto al telegiornale di France 2, ha dichiarato conclusa la missione di consultazione affidatagli da Emmanuel Macron, durata 48 ore.

Secondo Lecornu, all’Assemblea nazionale esiste «una maggioranza relativa di diversi partiti pronta a un bilancio comune», il che rende improbabile lo scioglimento della Camera. Un nuovo premier – ha detto – potrebbe essere nominato “entro 48 ore”.

Lecornu ha espresso rammarico per la composizione del suo governo e ha insistito che la squadra chiamata a guidare il Paese “dovrà essere totalmente slegata dalle ambizioni presidenziali del 2027”. Ha denunciato “appetiti di parte” e la debolezza dei partiti, divisi tra aperture dei leader e pressioni delle basi più radicali.

Sul futuro di Macron, Lecornu ha escluso l’ipotesi di dimissioni anticipate: “Non possiamo lasciare al primo segno di tempesta. Non è il momento di cambiare Presidente della Repubblica”. Da ministro uscente delle Forze Armate ha ribadito che la parola della Francia all’estero resta legata al capo dello Stato, istituzione che “va protetta e preservata”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)