A “Elisir” oggi su Rai 3 diverticoli e funghi nell’alimentazione

A “Elisir” in onda stamani su Rai 3 diverticoli e funghi nell’alimentazione. In chiusura focus sulla depressione

I diverticoli saranno l’argomento iniziale della puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 9 ottobre, alle 10.55 su Rai 3.

I diverticoli, piccole estroflessioni solitamente asintomatiche della parete del colon, possono a volte infiammarsi, causando dolore e richiedere quindi un trattamento medico. In studio il professor Berardino Vaira, docente di Gastroenterologia al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna.

A seguire, nella rubrica “Mangiarsano”, il professor Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista del Campus Bio-medico di Roma, parlerà di funghi, alimenti gustosi e ricchi di proprietà nutritive la cui raccolta fai-da-te è vivamente sconsigliata ai meno esperti. Come scegliere e valorizzare al meglio questi protagonisti dell’autunno?

Il tema dello spazio conclusivo, dedicato alla salute della mente, con la professoressa Cinzia Niolu, ordinario di Psichiatria all’Università di Roma Tor Vergata, sarà la depressione: un disturbo dell’umore caratterizzato da tristezza persistente, perdita di interesse e ridotta energia che può influire pesantemente sulla qualità della vita. Come e con quali ausili può essere affrontata?