Viaggio indietro nel tempo in “Fuori dall’oscurità” stasera su Rai 4: la trama

La lotta per la sopravvivenza all’età della pietra. Viaggio indietro nel tempo in “Fuori dall’oscurità” oggi su Rai 4, la trama del film

Mercoledì 8 ottobre alle 21.20, Rai 4 trascinerà gli spettatori indietro nel tempo di 45mila anni con il film “Fuori dall’oscurità”. Età della pietra, un’imbarcazione con a bordo sei persone raggiunge le coste di una terra desolata e selvaggia. I viaggiatori sono alla ricerca di una nuova casa e, affamati e infreddoliti, devono attraversare la tundra fino al sistema montuoso dove le grotte potrebbero accoglierli. Ma qualcosa si muove tra gli alberi: un cacciatore in cerca di nuove prede.

L’esordiente regista Andrew Cumming si confronta con il filone del survival-thriller, ma sceglie di raccontare le collaudate dinamiche narrative attraverso un punto di vista inedito, quello degli uomini primitivi. La superstizione dà vita a creature leggendarie, la sopravvivenza è legata anche al contesto inospitale e le dinamiche sociali appartengono a un modo di pensare e agire a noi molto lontano.

Eppure, “Fuori dall’oscurità” sembra parlare della contemporaneità e della difficoltà che l’uomo ha nel preservare le pacifiche relazioni all’interno della comunità. Lodato dalla critica, “Fuori dall’oscurità” ha ricevuto numerose nomination ai British Independent Film Awards, vincendo la statuetta per la migliore interpretazione della giovane Safia Oakley-Green.