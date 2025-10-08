Stasera su Rai 2 due nuovi episodi di “Occhi di gatto”: la trama

Oggi su Rai 2 torna “Occhi di gatto”: in prima assoluta, mercoledì 8 ottobre alle 20.20 su Rai 2, due nuovi episodi: “Gwen” e, di seguito, “Prudence”
Nuovo appuntamento con “Occhi di gatto”, la serie tv che sta conquistando l’Italia dopo aver appassionato gli spettatori francesi. In prima assoluta, mercoledì 8 ottobre alle 20.20 su Rai 2, due nuovi episodi: “Gwen” e, di seguito, “Prudence”.
In “Gwen”, impresa ardua per le tre sorelle, che devono cancellare dai server della polizia un video nel quale si riconosce Tamara. Intanto il quadro che loro bramano viene trasferito al Louvre.
In “Prudence” le ragazze mettono in atto un piano ai limiti della missione impossibile per realizzare un furto nel sorvegliatissimo museo parigino. Dall’amatissimo manga di ambientazione francese, emozioni e passione per una serie tutta al femminile di Michel Catz e Alexandre Laurent, con Camille Lou, Constance Labbé, Claire Roman.