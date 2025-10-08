“Serengeti. Change” stasera su Rai 5 per “Noos – Viaggi nella natura”

Stasera su Rai 5 per “Noos – Viaggi nella natura” con Alberto Angela – un viaggio tra leoni, giaguari, leopardi, gnu ed elefanti
Nella seconda stagione della serie “Serengeti”, le storie romanzate di alcuni degli animali più iconici della savana prendono vita in una narrazione in prima persona. Nel secondo episodio – in onda mercoledì 8 ottobre alle 21.20 su Rai 5 per “Noos – Viaggi nella natura” con Alberto Angela – tra leoni, giaguari, leopardi, gnu ed elefanti si vedrà come questo mondo selvaggio affronta gli sconvolgimenti climatici, con inondazioni che mettono tutti di fronte alle sfide di una realtà in perenne cambiamento.