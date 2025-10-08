Orrore a Sondrio: le stacca a morsi un orecchio e la violenta

Le stacca a morsi un orecchio e la violenta: notte di orrore a Sondrio. La vittima stava rientrando a casa intorno alle 23.30, quando è stata aggredita da un giovane 24enne

Brutale aggressione la notte scorsa a Sondrio ai danni di una donna di 44 anni. La vittima stava rientrando a casa intorno alle 23.30, quando è stata aggredita da un giovane 24enne che l’avrebbe violentata e rapinata.

L’aggressione è avvenuta vicino la stazione ferroviaria, dove la volante della polizia è giunta dopo la segnalazione del 118. Gli agenti hanno trovato la donna in terra, sanguinante e in stato di semincoscienza. Sul corpo presentava profonde lacerazioni e un orecchio staccato a morsi. La vittima è stata portata con urgenza al pronto soccorso dove è stata sottoposta a cure e accertamenti.

Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, grazie alla descrizione fornita dal personale sanitario che ha visto l’aggressore allontanarsi all’arrivo dell’ambulanza, gli agenti hanno potuto rintracciare e arrestare subito il 24enne, originario del Mali e residente nel Centro di accoglienza di Colorina. Nel suo zaino i poliziotti hanno trovato la carta d’identità e il bancomat della vittima.

SALVINI: ORRORE A SONDRIO, CASTRAZIONE CHIMICA ED ESPULSIONE

“Orrore a Sondrio. Questo non può e non deve accadere. Non nel nostro Paese. Castrazione chimica ed espulsione!”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)