Lupin si rafforza con l’acquisizione dell’italiana VISUfarma

L’indiana Lupin ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di VISUfarma, una sussidiaria di GHO Capital Partners LLP, investitore specializzato nel settore sanitario globale. L’acquisizione di VISUfarma, con il suo ampio portafoglio di prodotti e la consolidata infrastruttura commerciale, rafforza significativamente la presenza di Lupin nel campo dell’oftalmologia nei principali mercati paneuropei e getta le basi per il franchising globale di Lupin in questo settore.

Fondata nel 2016 dall’unione dell’azienda italiana Visufarma SpA e delle attività commerciali europee di Nicox SA, VISUfarma è un’azienda farmaceutica specializzata focalizzata sull’oftalmologia. Nel 2024 ha generato un fatturato di 48 milioni di euro in Italia, Regno Unito, Spagna, Germania, Francia e alcuni mercati internazionali. VISUfarma è di proprietà di GHO Capital dal 2016.

Lupin Limited è un’azienda farmaceutica leader a livello mondiale con sede a Mumbai, in India, i cui prodotti sono distribuiti in oltre 100 mercati. Lupin è specializzata in prodotti farmaceutici, tra cui formulazioni di marca e generiche, farmaci generici complessi, prodotti biotecnologici e principi attivi farmaceutici.

Il mercato mondiale dell’oftalmologia sta registrando una crescita senza precedenti trainata dai cambiamenti demografici, tra cui l’invecchiamento della popolazione mondiale, la crescente incidenza di complicanze oculari correlate al diabete e la maggior consapevolezza della prevenzione oculistica.

Le attività europee consolidate di VISUfarma garantiscono l’espansione del mercato nei principali paesi europei, mentre il collaudato modello paneuropeo fornisce la piattaforma ideale per accelerare l’espansione di Lupin nel settore ad alta crescita dell’oftalmologia.

VISUfarma costituirà il fulcro delle attività oftalmiche di Lupin e ne guiderà la crescita in Europa, Stati Uniti, Canada, Messico, America Latina, India e sud-est asiatico. Lupin punta a debuttare sul mercato oftalmico statunitense che, come l’Europa, presenta elevate esigenze mediche insoddisfatte e previsioni comparabili per quanto riguarda la crescita del comparto. Questa mossa è in linea con la strategia a lungo termine di Lupin, volta ad espandere la propria attività specialistica, a potenziare il portafoglio di marchi e a rafforzare la posizione di leader nell’innovazione sanitaria globale.

Vinita Gupta, amministratore delegato di Lupin, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a VISUfarma nel gruppo Lupin. Questa acquisizione rafforza il nostro impegno a fornire farmaci innovativi ai pazienti e alle comunità che serviamo. Oltre ad avere un effetto immediato sulla crescita, amplia anche la nostra presenza in Europa e rafforza ulteriormente la nostra presenza nel settore dell’oftalmologia”.

Con l’integrazione di VISUfarma, Lupin offrirà un portafoglio completo di prodotti nei settori dell’occhio secco, del glaucoma, dell’igiene delle palpebre, della blefarite, della salute della retina e dei nutraceutici altamente mirati prescritti dagli oculisti.

Lupin finanzierà l’acquisizione con la liquidità disponibile in bilancio. Si prevede che l’acquisizione contribuirà alla crescita e al profilo dei margini di Lupin. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2025 e sarà soggetta al rispetto di determinate condizioni di perfezionamento.

Andrea Ponti e Mike Turner, rispettivamente Managing Partner e Partner di GHO Capital, hanno aggiunto: “Collaborando a stretto contatto con il team dirigenziale di VISUfarma, GHO Capital ha trasformato l’azienda da attore oftalmico italiano in azienda paneuropea esclusiva, con operazioni consolidate nei mercati chiave, un solido portafoglio prodotti che copre le principali patologie che colpiscono sia la parte anteriore che posteriore dell’occhio e l’infrastruttura per proseguire nel percorso di crescita. Siamo lieti di aver selezionato un partner che ci aiuterà a espandere ulteriormente VISUfarma e a sfruttarne i punti di forza per costruire un franchising globale nel settore oftalmico”.

Paolo Cioccetti, amministratore delegato di VISUfarma per l’Italia, ha sottolineato: “Per VISUfarma, l’unione con Lupin rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo. Nell’ambito delle attività oftalmiche di Lupin realizzeremo un franchising globale nel settore, con l’impegno di migliorare la cura degli occhi e i risultati per i pazienti. Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine a GHO Capital per il supporto e la guida strategica continuativi. Gli investimenti e la competenza dell’azienda sono stati determinanti nel trasformare VISUfarma in un leader paneuropeo nel settore della farmaceutica oftalmica.”