La Rsu del Teatro La Fenice di Venezia conferma lo sciopero contro Beatrice Venezi

Sciopero alla Fenice contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. La Rsu del teatro ha confermato la protesta del 17 ottobre, giorno del Wozzeck che chiuderà la stagione 2024/25. Dopo oltre tre ore di confronto con il sovrintendente Nicola Colabianchi e il sindaco Luigi Brugnaro, le posizioni restano immutate. Colabianchi difende la scelta di Venezi, 35 anni, presentata come volto giovane, donna e comunicatrice in linea col nuovo progetto del teatro.

I sindacati ribadiscono le critiche: non alla persona, ma a un curriculum ritenuto troppo leggero rispetto agli standard della Fenice. Brugnaro ha sottolineato che “lo sciopero è un diritto, anche se penalizza il pubblico”, mentre la Rsu ha replicato che “il pubblico è con noi”. Nessuna apertura al dialogo, muro contro muro destinato a durare.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)