Israele intercetta anche le nuove imbarcazioni della Flotilla dirette verso Gaza

Nuova Flotilla, tutte intercettate le nove imbarcazioni dirette a Gaza. Israele si vanta: “Un altro vano tentativo”

È terminato nella notte il viaggio della nuova Flotilla. L’esercito israeliano, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ha abbordato tutte e 9 le imbarcazioni degli attivisti a 120 miglia dalla costa di Gaza, sempre in acque internazionali. “Nelle prime ore di Gaza, la Freedom Flotilla Coalition e le navi Thousand Madleens sono state intercettate illegalmente dalle forze di occupazione israeliane. I partecipanti – operatori umanitari, medici e giornalisti provenienti da tutto il mondo – sono stati arrestati contro la loro volontà…”, riporta il movimento sui social. A bordo delle navi circa 18 tonnellate di aiuti, tra cibo e medicine, tutti sequestrati dall’Idf, e 150 persone provenienti da 30 paesi.

Un video diffuso dalla Freedom Flotilla, mostra i momenti dell’abbordaggio dell’esercito israeliano. Nelle immagini, si vede anche uno dei militari rompere con un mitra la telecamera dell’imbarcazione.

Il ministero degli Esteri israeliano ha liquidato quello della nuova Flotilla come “un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale e di entrare in una zona di combattimento”, annunciando che “le imbarcazioni e i passeggeri vengono trasferiti in un porto israeliano. Tutti i passeggeri sono sani e salvi. Si prevede che saranno espulsi al più presto”.

TAJANI: SEGUIAMO NUOVO BLOCCO, UNA DECINA ITALIANI FERMATI

“L’Ambasciata ed il Consolato d’Italia a Tel Aviv stanno seguendo fin dall’alba il blocco della nuova Flotilla da parte della marina israeliana. Sono una decina gli italiani fermati. A loro verrà prestata tutta l’assistenza consolare necessaria con la richiesta al governo israeliano di garantire il rispetto dei diritti individuali fino al momento dell’espulsione. Al lavoro anche l’Unità di crisi della Farnesina”. Lo scrive sui social il vicepremier e minsitrod egli Esteri Antonio Tajani.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)