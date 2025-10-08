Il ministro Guido Crosetto operato al Fatebenefratelli

Crosetto operato al Fatebenefratelli, è in buone condizioni, la premier Meloni: “Forza Guido!”. Il ministero della Difesa conferma il successo dell’intervento chirurgico

Questa mattina il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento presso l’Ospedale Fatebenefratelli. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il Ministro è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico. Lo fa sapere il ministero della Difesa.

Dalla premier Giorgia Meloni gli auguri al ministro: “Forza Guido!”, scrive infatti sui social, postando la notizia della riuscita dell’intervento pubblicata sul Corriere della Sera. A ruota il ministro della Cultura Alessandro Giuli, con un affettuoso “Daje Guido daje!”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)