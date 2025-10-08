Il film cult “Serpico” oggi su Rai Movie: la trama

Su Rai Movie, mercoledì 8 ottobre in prima serata alle 21 e 10, arriva “Serpico”, tratto dalla vera storia di un poliziotto newyorkese idealista e ribelle: la trama del film

Su Rai Movie, mercoledì 8 ottobre in prima serata alle 21 e 10, arriva “Serpico”. Tratto dalla vera storia di Frank Serpico, poliziotto newyorkese idealista e ribelle, che assegnato all’81° distretto si rende conto di quanto sia diffusa tra i suoi colleghi la corruzione: ma rifiuta di adeguarsi e viene trasferito in un altro commissariato.

Lì le cose vanno ancora peggio e Frank, osteggiato da colleghi e superiori, denuncerà tutto al New York Times. La sua vita da poliziotto diventerà ancor più dura. Appena diventato celebre grazie al “Padrino”, Al Pacino interpreta un ruolo memorabile e dirompente, sostenuto in pieno da Sidney Lumet che trova il perfetto equilibrio fra cinema poliziesco e introspettivo.

Serpico (Usa, 1973) di Sidney Lumet, con Al Pacino, Cornelia Sharpe, Tony Roberts.