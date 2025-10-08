I WET nelle radio e online con “Jack & Rose”

Sì, sono proprio la nobildonna dai capelli rossi e il biondino senza biglietto imbucatosi sul Titanic ad avere ispirato “JACK & ROSE”, l’ultimo singolo dei WET

Questa coppia iconica è l’emblema dell’amore nonostante le circostanze avverse e gli sbagli: “non conto più gli errori che hai perdonato”.

Anche i metallari si innamorano forte: qui il sentimento viene urlato a squarciagola su un brano metalcore dal forte impatto sia strumentale che vocale, efficace nei cambi di atmosfera e nei breakdown.

Un connubio di intensità e delicatezza che restituisce l’intensità di un amore capace di illuminare anche i momenti più bui.

“Anche all’inferno / griderò il tuo nome / E quando affogo nei miei perché / sei la forza che si accende in me / Luce nell’oscurità / Pace dell’anima”

queste parole mettono a fuoco un legame autentico, in grado di guidare attraverso le tenebre e di portare pace e redenzione.

I WET (Alex e Dany) sono più di una band: sono amicizia trasformata in rabbia costruttiva, sono sogni sporcati da sudore, distorsioni e notti insonni.

Hanno iniziato tra garage e sogni confusi e non hanno mai mollato.

Nel 2023 esordiscono con “Te ne andrai”, seguita da una scarica di singoli come “Autodistruttivo”, “Fine della festa” e il più maturo “Buio”, con cui segnano un netto cambio di direzione artistica.

Il pubblico li ascolta, li segue, li chiama. Passano da Twitch con LiveTunes (insieme a Cydonia, Panetty, Enkk e Bouchra), fino a salire sui palchi del Legend di Milano, Lucca Comics e Milano Games Week. Nel frattempo, non smettono mai di sperimentare, reinterpretando hit contemporanee nel format virale “Pop Goes Wet”.