“Filo rosso” è la nuova canzone di Rossella

“FILO ROSSO” è il nuovo singolo di ROSSELLA, disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

“FILO ROSSO” è un promemoria per chi non si accontenta di esistere, ma vuole anche sentirsi vivere. Dentro questo brano c’è un viaggio tra crisi e rinascita, tra mostri interiori e voglia di sorridere, tra la paura di sparire e il desiderio feroce di lasciare un segno. È una canzone che abbraccia le nostre contraddizioni: la fragilità che convive con il coraggio, il dolore che diventa maestro, la caduta che si trasforma in trampolino. La canzone non cerca la perfezione: celebra le crepe, gli sbagli, gli inciampi. È un invito ad abbracciare la vita per ciò che è – incantevole e crudele, luminosa e spietata – e a scoprire che è proprio da quel filo rosso invisibile che ci regala amore, anche quando pensiamo che si sia dimenticata di noi. Un inno di fiducia e apertura alla vita.

La penna di ROSSELLA torna a dipingere una carrellata di immagini che sono sognanti e concrete allo stesso tempo, confermando così che l’intreccio tra la poesia e la vita vissuta è il marchio di fabbrica della sua scrittura. L’artista vuole mettere una lente d’ingrandimento sulla profondità dell’animo, attraverso un testo che affronta tematiche di crescita personale con un’immediatezza e una semplicità disarmanti.

Musicalmente, il brano si muove tra sonorità pop e scrittura cantautorale. La chitarra acustica è protagonista e regala una ritmica pulsante in apertura del brano, che prosegue spalancandosi via via anche grazie all’ingresso degli archi e della batteria, segnando un confine netto tra la prima parte – più intima e dolce – e la seconda, più esplosiva e sanguigna, culminando in uno special parlato che rappresenta il momento di maggiore intensità. La voce di ROSSELLA non si limita soltanto a raccontare: confessa, accoglie, brucia e consola, diventando il filo emotivo che lega chi ascolta a un’esperienza condivisa.

Commenta l’artista sul nuovo singolo: “Ho scritto ‘FILO ROSSO’ immaginando di poter parlare con la bambina che sono stata, carica di sogni e mostri da affrontare. La mia esigenza era scrivere un promemoria d’amore per lei e per la vita, che poi è diventato magicamente un messaggio di speranza e fiducia da poter dedicare a tutti coloro che stanno attraversando un momento di crisi. Voglio molto bene a questa canzone, grazie a cui ho avuto modo di sperimentare la mia scrittura, soprattutto nello special parlato in cui ho messo tutta me stessa e quello in cui credo fortemente. Mi piacerebbe poter inserire queste parti anche nelle prossime canzoni perché riesco ad esprimermi liberamente nei miei flussi di coscienza, che finalmente hanno trovato una cantabilità. Per me è stato importante utilizzare solo strumenti veri per questo brano, perché mi piaceva l’idea che la visceralità delle parole che ho scritto fosse accompagnata da un’autenticità sonora e dal respiro di musicisti in carne ed ossa. Realizzare il videoclip mi ha aiutata a riabbracciare una parte dolorosa della mia vita, che tuttavia è stata fondamentale per quella che sono adesso e per il motivo per cui faccio musica.”

Il videoclip di “FILO ROSSO” è un incontro tra un’idea registica della stessa ROSSELLA e il filmmaking e l’editing di Armando Di Lillo. L’impostazione è molto cinematografica e alterna momenti cantati al racconto di eventi realmente vissuti dalla cantautrice.

La protagonista è una bambina (Ludovica Zommers, per la prima volta sullo schermo) che interpreta ROSSELLA da piccola durante un episodio di bullismo. Il videoclip racconta dolore e passione, passando attraverso la solitudine di una bimba sognatrice e in cerca di “due occhi a cui sorridere”. L’incontro tra la parte adulta e quella bambina, unito a quello di un’amicizia che dura nel tempo è l’ingrediente emotivo di immagini cariche di sentimento e fiducia nella vita