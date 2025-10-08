“Ed ecco la libertà” è il nuovo singolo di Biagio Andrea

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Ed ecco la libertà”, il nuovo singolo di Biagio Andrea per Up Music

“Ed ecco la libertà” è un brano che esplora il tema della fine di una relazione e dell’assenza che ne consegue, caratterizzata da domande, vuoti e freddo emotivo. La libertà che deriva da questa fine può essere difficile da gestire, e il brano parla di come affrontare questa libertà non voluta con l’obiettivo di raggiungere la serenità e non perderla.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano è stato utile per me a ricominciare, ho cercato di essere autentico, di non nascondermi in luoghi comuni perché voglio che l’ascoltatore si identifichi nelle mie parole e che queste siano in grado di salvarlo da se stesso. Sono infermiere e amo la psicologia. Ho scelto di fare la prima rispetto alla seconda professione perché questo si muove verso la persona e non attende una richiesta d’aiuto. Allo stesso modo vorrei che la mia canzone arrivasse e come una carezza all’anima arrivi all’ascoltatore e gli dia comprensione e forza.”