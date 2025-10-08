Delitto di Garlasco, Lovati nei guai dopo l’intervista a Corona

Delitto di Garlasco: ‘Jerry la rana’, le bottiglie di vino e le volgarità: Lovati, l’avvocato di Sempio, nei guai dopo l’intervista a Corona

“Corona mi ha tradito, avevo bevuto”, parla – anche- davanti alle telecamere di “Ore 14” Massimo Lovati, il chiacchierato avvocato di Andrea Sempio, nuovo indagato per il caso Garlasco bis. Di certo, il legale non ha dato il meglio di sé nell’intervista diffusa due giorni fa dal canale youtube “Falsissimo” di Fabrizio Corona, dove ha parlato a ruota libera sugli ultimi sviluppi intrecciati al caso dell’omicidio di Chiara Poggi, sull’indagine sull’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, ma anche entrando a gamba tesa su casi che con Garlasco non c’entrano nulla, come quello dell’omicidio di Yara Gambirasio, tirando fuori frasi choc e di cattivo gusto, per usare un eufemismo. L’imprenditore del gossip sapeva il fatto suo, si è presentato una sera da lui con diverse bottiglie di vino e ha continuato a versare da bere all’avvocato mentre, come si può vedere nel video di Falsissimo, più parlava a sproposito, più Lovati strascicava le parole.

“CORONA MI HA TRADITA”

Così si è ‘difeso’ lo stesso avvocato difensore, a ‘Ore 14’ di Milo Infante: Corona “è venuto lunedì sera molto tardi, ha portato da bere e mi ha proposto di fare un film”, ha riferito Lovati. “Mi ha detto: ‘Tu sei Jerry la rana’ perché hai la erre moscia e assomigli a questo personaggio dei cartoon’- ha proseguito- poi mi ha detto: ‘Parla a ruota libera, dì quello che vuoi’ e intanto mi versava da bere perché io parlassi con maggiore gusto”. E ancora: “Voleva che dicessi cose volgari, ‘dì quello che vuoi e lo mescoli con volgarità’. E alla fine l’amara constatazione: “Corona mi ha tradito e ha distribuito quell’intervista con altre finalità, vorrei sapere chi me lo ha mandato”. Poi minimizza: “Cosa ho detto di grave? Che andavo a vedere i cavalli a San Siro e in qualche circostanza ho visto Venditti, che problema c’è”, e ancora “Non so neanche cosa ho detto, a furia di bere….”, ha concluso l’avvocato.

I PM DI PAVIA: “LE DICHIARAZIONI DI LOVATI DESTITUITE DI OGNI FONDAMENTO”

Tra le affermazioni finite nel ciclone, anche quelle sui procuratori di Pavia che non hanno per niente minimizzato l’accaduto. In una nota la stessa Procura scrive infatti che “quanto affermato dall’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, risulta oggettivamente destituito di ogni fondamento”, proprio in relazione alle dichiarazioni rese a ‘Falsissimo’.

In particolare, la nota sembra riferirsi al passaggio dell’intervento di Lovati quando dice: “Napoleone, da quello che mi ha riferito qualche talpone- che ho anch’io- voleva chiedere l’archiviazione. Quell’altro, invece, quello lì dell’Opus Dei, quel maledetto Civardi…”.

“IL GARLASCO BIS? CIVARDI ASSEGNATO AL CASO SUCCESSIVAMENTE”

La precisazione dei Pm porta la firma proprio del procuratore Fabio Napoleone e punta a sottolineare come la “coassegnazione del procedimento penale al Procuratore Aggiunto Stefano Civardi, insediatosi nell’Ufficio nel febbraio 2024, è avvenuta successivamente” rispetto alla tempistica in cui è nata l’indagine del Garlasco bis e a dare il suo avvio è stata la difesa di Alberto Stasi.

Infatti, il testo della Procura ripercorre ogni fase compiuta per arrivare “al procedimento penale relativo alla vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi” che “ha avuto impulso con il deposito da parte della difesa della persona condannata, Alberto Stasi, di una relazione in materia di genetica forense a firma del Consulente Ugo Ricci, specialista in Genetica Medica presso l’Università di Careggi – Firenze con parere del professor Lutz Roever nel 2023, anno in cui Stefano Civardi svolgeva il proprio servizio presso la Procura della Repubblica di Milano; nel 2023 questa Procura della Repubblica di Pavia ha incaricato il Dipartimento di Genetica Forense dell’Università di Pavia (in persona dei Consulenti Tecnici Carlo Previderè e Pierangela Grignani) di svolgere accertamenti tecnici ripetibili.

Infine, “in data 14 febbraio 2024 è stata depositata richiesta di riapertura indagini a firma del Procuratore, Fabio Napoleone, e dei Sostituti assegnatari Andrea Zanoncelli e Valentina De Stefano– termina la spiegazione- La coassegnazione del procedimento penale al Procuratore Aggiunto Stefano Civardi, insediatosi nell’Ufficio nel febbraio 2024, è avvenuta successivamente”.

LOVATI SOTTO LA LENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

L’Ordine degli Avvocati di Pavia sta seguendo con “molta attenzione comportamenti e dichiarazioni” dell’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio e non si escludono richiami o provvedimento a suo carico. Il faro sull’avvocato di Sempio è comunque precedente all’intervista di Corona e si è accesso anche a seguito di altre affermazioni rilasciate ai programmi televisivi o testate giornalistiche che hanno messo al centro delle polemiche il difensore.

LA DENUNCIA DI DIFFAMAZIONE BIS

Non solo: Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, già indagato per diffamazione aggravata dopo la querela presentata dallo studio Giarda, in riferimento a dichiarazioni rese dal legale il 13 marzo scorso davanti alle telecamere della trasmissione “Quarto Grado”, ora rischia una seconda analoga denuncia dagli stessi querelanti.

Ovvero, gli avvocati Enrico e Fabio Giarda che assieme al padre, ora scomparso, Angelo Giarda, hanno difeso per 8 anni Alberto Stasi. Sarebbe infatti in arrivo una seconda denuncia-querela per l’avvocato Lovati, per aver di nuovo tirato in ballo lo studio Giarda e in particolare il defunto Angelo Giarda, legando il suo nome a “presunte massonerie bianche”. Il precedente processo si era risolto con un accordo di risarcimento nei confronti dei fratelli Giarda. L’intento dei querelanti è tuttora che Lovati dia uno stop definitivo a certe affermazioni.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)