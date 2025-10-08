Anziano sfrattato si butta dal sesto piano: dramma della solitudine a Milano

Sfrattano un anziano, lui si butta dal sesto piano: dramma della solitudine a Milano. Il gesto estremo avvenuto alla presenza dell’ufficiale giudiziario e del legale del proprietario di casa

Quando l’ufficiale giudiziario ha suonato il campanello e ha risposto al citofono, ha capito che non c’era più niente per lui. Letterio Buonomo, 71 anni, originario di Messina ed ex custode, è uscito sul balcone e si è buttato dal sesto piano di un palazzo a Sesto San Giovanni, dove viveva. La tragedia è avvenuta oggi, mercoledì 8 ottobre, intorno alle 9.15 in via Puricelli Guerra.

COSA È SUCCESSO

Proprio in questa giornata sarebbe stato eseguito lo sfratto dall’appartamento in cui l’anziano abitava da solo, una misura decisa dal tribunale civile di Monza, perché da alcuni mesi l’affittuario non riusciva a pagare il canone al proprietario. Al portone di ingresso del palazzo era arrivato l’ufficiale giudiziario con alcuni agenti per dare seguito al provvedimento. Era presente anche il legale del proprietario dell’appartamento che aveva avviato le procedure dello sfratto. Non era la prima volta che l’ufficiale giudiziario si era presentato, ma le volte precedenti il 71enne non aveva liberato l’immobile.

IL BIGLIETTO D’ADDIO

Sul posto è arrivato immediatamente il personale del 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Da quanto emerge sui quotidiani locali, Buonomo avrebbe scritto un biglietto di addio, spiegando il perché del gesto. Lascia un fratello con cui però non aveva rapporti da tempo.

