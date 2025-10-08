A “Elisir” oggi su Rai 3 la mononucleosi e il melanoma

L’apertura di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 8 ottobre alle 10.55 su Rai 3, sarà dedicata all’anca, un’articolazione essenziale per la deambulazione e il sostegno del peso corporeo che può andare incontro a traumi o a condizioni degenerative come l’artrosi. In studio il professor Cesare Faldini, ordinario di Ortopedia e Traumatologia all’Università di Bologna e direttore della Clinica Ortopedica 1 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

La rubrica successiva “È vero che?”, con il professor Nicola Petrosillo, infettivologo responsabile del Servizio Controllo Infezioni del Policlinico Universitario Campus Bio-medico di Roma, farà chiarezza sulla mononucleosi: un’infezione virale nota anche come “malattia del bacio” perché trasmissibile con la saliva. Quali sintomi causa e in che modo si risolve?

In chiusura, il professor Paolo Ascierto, direttore del Dipartimento Melanoma e Immunoterapia Oncologica dell’Istituto Tumori di Napoli IRCCS Fondazione Pascale, parlerà di un tumore cutaneo che può essere molto aggressivo: il melanoma. Quanto è importante diagnosticarlo precocemente e come può essere trattato?