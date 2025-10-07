“Viva la sposa”, un film di Ascanio Celestini, stasera su Rai 5: la trama

Il film di Ascanio Celestini “Viva la sposa”, in onda martedì 7 ottobre alle 22.55 su Rai 5. Regia. Nel cast, Ascanio Celestini, Alba Rohrwacher, Salvatore Striano: la trama

Al Quadraro, periferia di Roma, Nicola passa il tempo bevendo, fingendo di smettere di bere. Questa è la storia sua e di tanti altri personaggi che incontra per destino o per caso. E a unire tutte queste storie c’è quella di un’americana che attraversa l’Italia vestita da sposa. È il film di Ascanio Celestini “Viva la sposa”, in onda martedì 7 ottobre alle 22.55 su Rai 5. Regia. Nel cast, Ascanio Celestini, Alba Rohrwacher, Salvatore Striano, Francesco De Miranda, Veronica Cruciani.