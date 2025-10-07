Tomahawk all’Ucraina, Trump frena: “Voglio sapere come li useranno”

Trump frena sulla fornitura dei Tomahawk all’Ucraina: “Prima voglio sapere come intendono usarli. Non ho intenzione di inasprire la guerra”
Trump frena sui Tomahawk a Kiev. Il presidente americano ha chiarito che prima di cedere i missili da crociera vuole sapere come l’Ucraina intenda usarli: “Non ho intenzione di inasprire la guerra”, ha detto. Zelensky spinge invece per acquisti via Paesi europei, così da aggirare i veti diretti di Washington. I Tomahawk, con 2.500 km di raggio, metterebbero Mosca nel mirino.
Alla Casa Bianca Trump non ha escluso la fornitura, parlando di una decisione “in un certo senso già presa”, ma resta prudente.
Intanto il Cremlino si mostra soddisfatto: Mosca ha accolto con favore le aperture di Trump sul rinnovo del trattato New Start, l’accordo che limita gli arsenali nucleari e che scade a febbraio. Putin aveva già offerto un’estensione di un anno. Trump ha commentato: “Mi sembra una buona idea”.
